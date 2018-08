Des enseignants inspirants font de nous des adultes plus heureux

Les personnes qui ont été inspirées par leurs professeurs voient leurs chances de se sentir plus heureuses, plus tard, augmenter de 68%. C'est ce que révèle vendredi l'Enquête nationale du Bonheur réalisée par l'Université de Gand (UGent) et l'assureur-vie NN auprès de 3.770 Belges.