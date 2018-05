Des embouteillages 80% du temps autour d'Anvers, Bruxelles et Liège

Les embouteillages augmentent chaque année sur les autoroutes et les routes secondaires belges, même en dehors des heures de pointe. Anvers, Bruxelles et Liège sont les villes les plus touchées, ressort-il de l'index des retards 2018 de Touring, relayé par Sudpresse et divers journaux mardi.