Des embarras de circulation sont prévus pour le concert de U2

Des mesures de limitation du trafic autour du stade seront d'application, indique la police dans un communiqué. Les sorties autoroutes 8 "Wemmel" et 2 "Strombeek-Bever" pourront être fermées. En fonction de l'affluence avant et après le concert (23h00), l'avenue Houba de Strooper, l'avenue Impératrice Charlotte et l'avenue des Magnolias seront coupées à la circulation. Les bus des transports en commun pourront passer dans la mesure du possible. En voiture, l'accès aux avenues du parc de Laeken sera interdit.

La police demande aux automobilistes d'éviter autant que possible les environs du plateau du Heysel et de s'y rendre en transports en commun. "Si vous n'avez pas de ticket de parking, vous n'y trouverez probablement pas de place", indiquent encore les forces de l'ordre.

Les lignes de tram et du métro seront renforcées.

