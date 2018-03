Dernier jour pour les inscriptions en première secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles

Les parents ont jusqu'à ce vendredi pour déposer le formulaire unique d'inscription (FUI) dans l'école de leur première préférence pour la rentrée de septembre 2018 en première secondaire. Ils peuvent y indiquer jusqu'à dix écoles de leur choix.

Au terme de cette première période qui s'est ouverte le 19 février dernier, tous les élèves inscrits dans une école non complète sont assurés d'obtenir leur place. Un classement des demandes sera par contre réalisé dans les écoles où les demandes d'inscription ont été supérieures à 102% du nombre de places disponibles. Dans ce cas de figure, l'école classe tous les élèves, attribue 80% des places et transmet à la Commission interréseaux des inscriptions (CIRI) les enveloppes contenant le volet confidentiel des élèves. C'est la CIRI qui attribuera les 22% restants dans l'établissement.

L'attribution des places dans les écoles les plus convoitées est réalisée sur base d'une série de critères, géographiques notamment, tels que la distance domicile-école, la distance entre l'école convoitée et l'école primaire fréquentée, etc.

Dans les écoles complètes, les parents seront informés de la situation au plus tard pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril, lorsque la CIRI aura procédé à l'attribution des places que les établissements n'ont pas pu attribuer eux-mêmes.

Une deuxième phase d'inscription, concernant les élèves n'ayant pas encore d'école, débutera le 23 avril. Les demandes introduites à partir de ce jour-là seront classées par ordre chronologique, contrairement à la première phase où le principe du "premier arrivé premier servi" ne s'applique pas.