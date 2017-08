Denis Gérardy, boss de BSF

Denis Gérardy débarque en moto italienne à Flagey, courtois. Mécanique de défense yoga cool face aux critiques adressées au BSF (1), supposée créature du monde politique ? On penche davantage pour une " honnêteté ", dixit le concurrent promoteur d'un autre grand festival bruxellois : terme pour le moins rare dans un milieu dopé au néolibéralisme. Marche ou crève, fais une surenchère pour avoir tel artiste ou tu te le feras faucher. Pour comprendre la méthode Gérardy, né le 18 octobre 1965 à Seraing, il faut rappeler les fondamentaux : parents de gauche (" originaires de Flémalle, socialistes qui s'en sont un peu éloignés avec le temps et l'âge mais sinon, c'était rouge "), instituteurs dans le bassin sidérurgique liégeois, et grands-parents ouvriers à Cockerill et au Val Saint-Lambert. Denis, lui, étudie la communication sociale à Liège puis à l'Institut du journalisme à Bruxelles, bosse comme chargé de reportages à Antenne soir (RTBF), tâte de l'info radio, fait des piges. Classiquement, la musique berce l'athénée liégeois et " toute cette bande ayant formé des groupes comme Loop The Loop, Marketing Zo, Where Is China ". Avec une idée vite mise en pratique : faire du booking de jeunes groupes. D'où la rencontre, au club La Fraternité de Malmedy, de Jean Steffens, futur codirecteur des Francofolies de Spa, qui organise des thés dansants, tendance rock.

