Démission de Paul Furlan: les réactions

"Des centaines de mandats vont disparaître, la rémunération de nombreux mandats sera fortement diminuée ou tout simplement supprimée", a annoncé le ministre-président Paul Magnette, entouré des vice-présidents Maxime Prévot et Jean-Claude Marcourt. Ce "renforcement du cadre juridique" en Wallonie passera aussi par la "suppression des structures inutiles", l'extension des incompatibilités de mandats et le renforcement des contrôles et sanctions. MM. Magnette et Prévot ont tous deux rappelé que la Wallonie avait déjà pris des mesures en ce sens par le passé, et ont dénoncé la manière dont certains les avaient détournées. Parmi les mesures prises, "toutes les rémunérations seront publiées nominativement", a affirmé M. Magnette. "Nous vivons à une époque où les impératifs de transparence ont balayé les impératifs de protection de la vie privée".

Paul Furlan n'a commis aucune faute politique

Le ministre des Pouvoirs locaux Paul Furlan, qui a démissionné jeudi du gouvernement wallon "pour assurer la sérénité" de son travail, "n'a commis aucune faute politique et n'était pas en position de conflit d'intérêts", a assuré le ministre-président Paul Magnette à l'entame d'une conférence de presse sur les mesures que s'apprête à prendre son gouvernement en matière de gouvernance et d'éthique.

"Mais vu les vifs débats, c'est personnellement et en âme et conscience qu'il m'a signalé ce matin son intention de démissionner, ce que j'ai accepté. C'est un geste rare, spontané, qui honore la politique. Je suis convaincu qu'une fois la poussière retombée, on reconnaîtra qu'il aura été un excellent ministre", a ajouté M. Magnette. Le nom du successeur de M. Furlan devrait être annoncé dans le courant de l'après-midi, selon le chef de l'exécutif wallon.

Cette démission ne peut servir de paravent masquant les responsabilités d'autres protagonistes (Ecolo)

Le co-présient d'Ecolo Patrick Dupriez a salué jeudi le geste posé par Paul Furlan. Il estime toutefois que cette démission ne peut servir de paravent masquant les responsabilités d'autres protagonistes du dossier Publifin.

"Je salue un geste qui n'est pas facile à poser. Paul Furlan a décidé d'assumer sa responsabilité et celle du gouvernement wallon. Il a bien dû constater qu'il ne lui était plus possible d'être l'homme de la situation et des réformes qui s'imposent", a expliqué M. Dupriez.

Les Verts maintiennent toutefois leur demande d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer la "nébuleuse Nethys-Publifin".

"Cette démission ne peut servir de paravent. Un commission d'enquête sur la nébuleuse Nethys, sur son système de rémunération, sur le lotissement du pouvoir par les partis traditionnels, sur des flux financiers au détriment des citoyens s'impose plus que jamais. Que le scandale serve à assainir les pratiques publiques. Nous avons devant nous une opportunité de servir la démocratie", a ajouté le co-président.

D'autres démissions devraient suivre, estime l'écologiste. "Des administrateurs ont déjà démissionné, d'autres pourraient suivre, car ceux qui se trouvent au coeur de ce système sont toujours là", a-t-il fait remarquer.

La démission arrive tard et n'écarte pas une commission d'enquête (MR)

La démission du ministre wallon des Pouvoirs locaux Paul Furlan (PS), emporté jeudi par les suites du scandale Publifin, "arrive tard" et n'écarte en rien la nécessité d'une commission d'enquête sur la gouvernance, a commenté le chef de groupe MR au parlement wallon Pierre-Yves Jeholet. "J'ai été le premier à réclamer cette démission, non pas pour viser l'homme, mais pour sa responsabilité politique, ministérielle, car des fautes devaient être assumées", a indiqué M. Jeholet à Belga.

Il pointe du doigt l'accumulation de beaucoup de faits, estime qu'il y a eu des "dysfonctionnements" au cabinet Furlan et trop de risques de conflits d'intérêts. Mais il souligne aussi une "négligence, un dilettantisme et une paresse coupable" dans le chef du Thudinien, dont il juge qu'il n'a pas agi assez vite pour empêcher le développement d'un système tel que celui dénoncé dans le scandale Publifin. Le libéral en appelle toujours à une commission d'enquête parlementaire. Il en attend des recommandations et des "mesures radicales" en matière de gouvernance (décumul, rémunérations, conflits d'intérêts, rôle des intercommunales, place des sociétés privées en leur sein, etc).

"C'est tout le système en place qu'il faut changer"

"Publifin n'est pas un accident. Les informations qui ressortent depuis plusieurs semaines montrent que c'est le résultat d'une façon de faire de la politique qui mélange une absence d'éthique et une vision libérale de la gestion des intercommunales qui permet à quelques individus de s'enrichir sur le dos de la collectivité" commente le député wallon Frédéric Gillot.

Pour le PTB, la démission de M. Furlan ne doit pas empêcher la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire qui devra, selon lui, déboucher sur de nouvelles règles pour "renforcer le caractère public de nos intercommunales, interdire la privatisation de ces secteurs et garantir une gestion éthique et un contrôle démocratique".

La formation marxiste-léniniste exige dans la foulée l'instauration "immédiate" d'un cadastre des mandats et des rémunérations, ainsi qu'un cadastre du patrimoine des mandataires "afin de connaître le patrimoine de chaque élu". Elle réclame enfin la diminution du plafond des rémunérations des mandataires fixé par le code de démocratie locale à 180.000 euros pour le ramener à un maximum de "trois fois le salaire moyen".