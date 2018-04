Delphine Boël réclame à la justice un test ADN d'Albert II

L'an dernier, le tribunal de première instance de Bruxelles avait jugé l'action de Delphine Boël en désaveu de paternité recevable mais non fondée. La justice considérait qu'il y avait eu un lien filial entre le père légal, Jacques Boël, et fille, qui se sont comportés comme tels et prétendus tels durant de nombreuses années. Delphine Boël a fait appel de ce verdict, écrit Le Soir.

On attend désormais la fixation d'une date d'audience en appel. Vu l'arriéré judiciaire à Bruxelles, celle-ci pourrait attendre des mois ou même des années. Face à la longueur de la procédure, les avocats de Delphine Boël demanderont jeudi la prise de mesures conservatoires. Le tribunal devrait répondre dans le mois à cette demande.