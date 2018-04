Déjà plus d'une heure trente de bouchons vers la Côte

La journée de vendredi est chargée sur la E40 en direction de la Côte. Plus de 20 kilomètres de files sont constatées entre Alost et Zwijnaarde. "Nous appelons les automobilistes à éviter la E40, car le temps de parcours supplémentaire y atteint déjà une heure et demie", indique Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic.