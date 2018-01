Début de la première phase de rénovation des tunnels Reyers

Concrètement, le tunnel reliant la E40 à Montgomery restera fermé de samedi jusqu'au mois de mars. Celui permettant d'accéder à la E40 depuis Meiser ne sera, lui, pas fermé en même temps. Sa fermeture est prévue une première fois de fin mars jusqu'en mai ainsi qu'en juillet et août.

La configuration en surface entre Meiser et Montgomery restera autant que possible maintenue sur deux fois deux bandes, au lieu de deux fois une bande actuellement. Des plans de déviation ont été mis en place.

Il est conseillé aux navetteurs de suivre les itinéraires alternatifs depuis le Ring. Ceux-ci seront indiqués par des panneaux d'information dynamiques qui indiqueront en temps réel le trajet le plus rapide. Ces routes alternatives passent par le boulevard Léopold III, la E411 et l'A12.

Le tunnel reliant l'autoroute à Montgomery sera quant à lui fermé en trois phases: en mars et avril, en juin et juillet et en octobre et novembre. Le dernier tunnel, depuis Montgomery vers la E40, sera également hors d'usage en mars et avril, ainsi qu'en juillet et août.

Les toitures des tunnels reliant l'autoroute de Liège aux différents axes de pénétration dans la ville doivent être démolies puis reconstruites. Les tunnels Reyers vers le centre et Belliard ne sont pas concernés par les fermetures. Pendant la rénovation, les quatre tunnels ne seront jamais fermés simultanément. Une fois qu'un tunnel est rénové, il sera opérationnel 24h sur 24. Les travaux auront lieu de 07h00 à 20h00.

Belga