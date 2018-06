Début de la grève de 48h sur le rail à l'appel de la CGSP

Vendredi, un "certain nombre" de trains IC circuleront en heure de pointe et durant la journée, tandis que certains trains L et S ne circuleront que pendant les pointes du matin et du soir, indique l'entreprise ferroviaire. La circulation des trains P sera quant à elle très perturbée.

Seules huit liaisons IC ne devraient subir que peu ou pas de perturbations: Ostende-Bruxelles-Eupen, Charleroi-Bruxelles-Anvers-Essen, Bruxelles-Namur-Luxembourg, Tournai-Namur, Tongres-Hasselt-Bruxelles-Gand, Ostende-Courtrai-Brussels Airport, Gand-Brussels Airport-Landen et Bruxelles-Anvers-Amsterdam.

Tant vendredi que samedi, il n'y aura pas de train supplémentaire vers la côte ou d'autres destinations touristiques. La SNCB conseille dès lors aux voyageurs de prévoir une alternative pour ces destinations.

Samedi, les IC, L et S circuleront moins fréquemment.

Le trafic international ne devrait par contre pas être fort perturbé, estiment les opérateurs concernés tels qu'ICE, Eurostar ou encore Thalys, qui ne supprimera que quatre trains en deux jours.

Les voyageurs sont invités à prendre connaissance du service garanti via le site de la SNCB ou l'application mobile avant de se rendre en gare.

Les syndicats ont attaqué le service minimum devant la cour constitutionnelle. Il contrevient, selon eux, au droit de grève. Ils disent également craindre d'éventuels incidents en gare dans l'hypothèse où la demande des voyageurs dépasserait l'offre disponible de trains.