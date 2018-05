Débattre du passé colonial ? Pas simple !

La scène se déroule dans une cave voûtée des Halles Saint-Géry, au coeur du site où est né Bruxelles il y a mille ans. Une rencontre-débat s'y tenait, début mai, consacrée à un thème explosif : " Que faire du passé colonial ? ". La dizaine d'intervenants, dont un professeur d'université, des personnalités culturelles issues de la diaspora congolaise, des responsables de collectifs anticolonialistes et des membres d'associations d'anciens coloniaux sont appelés à répondre à trois questions : que transmettre de ce passé dans les cours d'histoire à l'école ? Quelles " dettes " entre le Congo et la Belgique ? Quelle politique adopter à l'égard des traces de l'époque coloniale dans l'espace public ? Les organisateurs préviennent : " L'ambition du débat est d'attester du foisonnement de la réflexion [...] et de dégager des propositions. "

...