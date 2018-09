De plus en plus de pensionnés optent pour des activités complémentaires rémunérées

Le nombre de 65 ans et plus qui combinent pension et activités complémentaires rémunérées a augmenté de près de la moitié au cours des cinq dernières années, d'après une étude de Randstad, publiée samedi. Selon le bureau d'intérim, un changement de mentalité s'opère auprès des pensionnés et des employeurs.