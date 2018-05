De plus en plus de Belges prennent l'avion pour partir en vacances

Le Belge prend en outre de plus en plus le train pour ses vacances: 16% l'an dernier contre 13% un an plus tôt. La voiture reste cependant le moyen de transport préféré pour 75% des sondés vers et depuis leur destination finale ainsi que sur place.

Plus de neuf vacanciers sur dix (96%) interrogés partent au moins une fois par an dans l'un des Etats membres de l'UE. La France occupe la première place (avec 57%), suivie par l'Espagne (29%), les Pays-Bas (26%), l'Italie (19%) et l'Allemagne (18%).

Près d'un sondé sur deux est attiré par les curiosités touristiques ou est principalement à la recherche de soleil et de chaleur. En conséquence, les vacances au soleil et à la plage sont toujours les plus populaires (23% en 2017 contre 25% en 2016) pour les vacances principales, constate Touring.

En moyenne, 60% des sondés réservent leurs vacances en ligne. Et Internet continue de jouer un rôle important une fois les Belges en vacances puisque, en moyenne, 41% des voyageurs ont utilisé les médias sociaux l'année dernière. Ce chiffre atteint même 71,3 % pour le groupe des 18-34 ans.

Le sondage a été effectué en ligne auprès de 3.198 vacanciers belges (à partir de 18 ans) et effectuant au moins un voyage par an.