De nouveaux cas de maladie de Newcastle à Zulte

Une zone de 500 mètres a été délimitée autour de l'exploitation. Dans cette zone, toutes les volailles doivent être vaccinées et confinées, aussi bien chez les professionnels que les particuliers. Ces derniers doivent également inventorier leurs volailles et transmettre la liste à leur administration communale.

Une seconde zone dite de "protection" est définie dans un rayon de 3 kilomètres depuis le foyer et une troisième de "surveillance" dans un rayon de 10 kilomètres. Dans ces zones, tout déplacement de volailles et d'oeufs à couver est interdit. Les professionnels s'y trouvant doivent envoyer un inventaire de leurs animaux à l'Afsca et les rassemblements de volailles sont interdits.

L'Afsca rappelle que depuis la semaine dernière, de nouvelles mesures ont été prises pour tous les particuliers détenteurs de volailles ou d'oiseaux d'ornement en Belgique. Ainsi, le rassemblement de volailles et la vente entre des particuliers sont interdits.

Le virus de la maladie de Newcastle est très contagieux et peut infecter tous les types de volailles et oiseaux. L'homme, en revanche, n'est pas sensible à cette maladie. La consommation d'oeufs ou de viande de volaille ne comporte donc aucun risque. L'Afsca souligne encore que la vaccination est la seule mesure de prévention valable contre la maladie.