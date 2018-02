De Lijn : "La grève est gênante mais nous comprenons l'inquiétude du personnel"

L'organisation de navetteurs a souligné que d'importantes économies avaient déjà été réalisées il y a quelques années chez De Lijn, à hauteur de 110 millions d'euros, principalement tangibles au niveau du fonctionnement quotidien de la société de transports en commun.

TreinTramBus comprend l'inquiétude du personnel quant à la nouvelle structure de l'entreprise approuvée la semaine dernière par le conseil d'administration, "grâce à laquelle cinq entités seront réformées en quinze zones". "La question est de savoir si ce sera plus efficace. Une meilleure coordination sera nécessaire", souligne M. Stynen.

L'organisation s'inquiète également du fait que les politiques envisagent de privatiser la compagnie. Le trafic des bus et trams De Lijn est très perturbé vendredi matin en raison d'une grève du personnel qui proteste contre la restructuration prévue. Les conséquences de cette action étaient déjà bien visibles dans les villes de Gand et d'Anvers à 06h30. Le tram de la Côte ne roule pas non plus.