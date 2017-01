De la neige tout le week-end, avant un froid glacial

Samedi, le temps restera variable. En matinée, il fera un peu plus sec, surtout sur l'ouest où des éclaircies sont annoncées. En cours de journée, la nébulosité se fera plus abondante avec des averses qui envahiront le pays depuis la mer du Nord. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il neigera à nouveau et une couche supplémentaire de 15 cm sera possible. Les maxima varieront autour de -3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, de +2 degrés dans le centre du pays et de +4 degrés à la côte. Le vent sera modéré, à la mer assez fort, de nord à nord-ouest. À la Côte, on peut encore s'attendre à des rafales atteignant 50 km/h.

En soirée samedi et en première partie de nuit, les averses persisteront et prendront également un caractère hivernal en Basse Belgique. En Ardenne, les nouvelles chutes de neige pourront encore augmenter la couche de 10 à 15 cm supplémentaires. En deuxième partie de nuit, la tendance aux averses diminuera et quelques éclaircies pourront se développer. Les minima oscilleront entre -6 degrés en Ardenne et +2 degrés à la Côte et avoisineront 0 ou -1 degrés dans le centre du pays.

Dimanche sera une journée très nuageuse. Il fera dans un premier temps le plus souvent sec. Durant l'après- midi et en soirée, de la pluie ou de la neige fondante arriveront sur l'ouest et le nord-ouest du pays. Ailleurs, les précipitations pourront prendre la forme de chutes de neige ou de neige fondante. Les maxima varieront autour de -2 degrés en Ardenne, de +2 ou +3 degrés dans le centre et de +5 degrés à la Côte. Le vent sera modéré dans l'intérieur, assez fort à la mer, d'ouest revenant au sud-ouest.

Un temps sec et ensoleillé mais plus froid à partir de lundi

Des éclaircies vont s'imposer sur la plupart des régions à partir de lundi, annonce samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée. Il fera froid avec des maxima jusqu'à -7 degrés sur le relief et légèrement positifs ailleurs. Les nuits seront glaciales avec des minima qui chuteront autour des -15 degrés dans les vallées ardennaises.

A partir de lundi, le temps deviendra plus sec et plus ensoleillé avec l'apparition de belles éclaircies sur la plupart des régions. Il fera froid avec des maxima de -5 ou -4 degrés sur le relief et légèrement positifs ailleurs. Mardi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et quelques champs nuageux. Avec des maxima de -7 à +1 degrés, le froid s'accentuera encore. De mercredi à vendredi, il fera plus nuageux dans le nord du pays avec, jeudi et vendredi, éventuellement quelques gouttes isolées. Le soleil restera par contre très généreux dans le sud.

Les nuits seront glaciales avec des minima qui chuteront autour des -15 degrés dans les vallées ardennaises et jusqu'à des valeurs proches de -6 degrés dans la partie centrale du pays.