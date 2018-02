De Backer veut descendre à 13 ans la limite pour créer un profil sur les réseaux sociaux

En vertu d'un règlement européen, les Etats membres peuvent fixer l'âge minimum pour créer un profil sur les réseaux sociaux sans accord parental entre 13 et 16 ans. En Belgique, Philippe De Backer voudrait que cette limite soit de 13 ans, comme aux Etats-Unis. "Le numérique est la nouvelle norme. On constate souvent que les jeunes mentent sur leur âge pour pouvoir accéder aux médias sociaux. D'un autre côté, ces jeunes ne reçoivent aucune éducation sur la protection de la vie privée", considère le secrétaire d'Etat. "Les statistiques de ChildFocus démontrent que 25% des personnes qui se connectent régulièrement sont âgées entre 9 et 10 ans. Ce chiffre grimpe jusqu'à 83% pour les 13-14 ans", souligne-t-il. Pour M. De Backer, il faut "voir la réalité en face", ce qui aidera aussi à améliorer l'éducation à la protection de la vie privée pour les jeunes. Il a d'ailleurs récemment proposé au ministre flamand Sven Gatz un programme de cours sur ce thème, rapporte-t-il. Les délégués généraux (flamand et francophone) aux droits de l'enfant se sont déjà exprimés eux aussi en faveur d'une limite à 13 ans.