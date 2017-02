De 80.000 à 85.000 personnes à Alost pour le cortège carnavalesque du dimanche

Le défilé s'est ébranlé à 13h00, a parcouru un trajet de 7 km avant de se disperser vers 21h00. La présidente de l'Open VLD Gwendolyn Rutten, déguisée en sorcière, le ministre flamand de la culture Sven Gatz, Alexander et Herman De Croo et Karel et Jean-Jacques De Gucht faisaient partie des personnalités présentes. 80 sociétés carnavalesques et 208 groupes étaient impliqués dans la parade, composant un nombre record de participants.

Les postes de secours de la Croix Rouge ont pris en charge 18 personnes, dont deux mineurs d'âge, tandis que les services d'urgence des hôpitaux de la région ont eu 7 cas à traiter. Trois personnes ont fait l'objet d'une arrestation administrative, dont deux pour ivresse sur la voie publique et une pour des dégradations. Le carnaval d'Alost se poursuit lundi, avec notamment la danse des balais et le lancer d'oignons.