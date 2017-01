"Dans quel discours politique sombre-t-on quand on fait de la politique en 140 signes ?"

La N-VA utilise-t-elle des moyens abusifs et même immoraux, tels que des followers " achetés " et des faux profils, pour influencer l'opinion publique ? Pour le pionnier d'internet Jo Caudron, le parti se sert surtout de techniques vieilles comme la rue. " Le parti manipule d'ailleurs moins les réseaux sociaux que les médias traditionnels. Et ceux-ci tombent malheureusement chaque fois dans le piège. "