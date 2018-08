Dans les coulisses du palais Stoclet, véritable puits à fantasmes

Un samedi après-midi, en 1988. Le mince jeune homme blond, porte, outre un costume impeccable, un paquet soigneusement à l'horizontale, " des pâtisseries de chez Wittamer ". Derrière lui, l'une des plus belles artères de Bruxelles, où les voitures nombreuses glissent depuis le Cinquantenaire en direction de Woluwe-Saint-Pierre : route boisée, élégante et spacieuse. Face au trentenaire et ses gâteaux : une façade de 60 mètres de largeur, en marbre norvégien blanc de facture épurée, sur trois niveaux apparents, privilégiant les lignes droites. Au-dessus de la coupole centrale, quatre hercules de bronze regardent autant de points cardinaux en dominant le bâtiment de grande allure. Surplombant une réplique de la déesse Athéna, protectrice de la sagesse et des arts. De l'avenue, le visiteur a passé la grille et le panneau " propriété privée ", il s'annonce maintenant à la porte brune à double hublot. Celle qui garde le saint des saints : les 2 800 mètres carrés du palais Stoclet, sa presque triple surface de jardin tout aussi impeccablement dessinée.

...