D'importantes inondations dues aux orages à Couvin

Plusieurs routes ont été touchées par des coulées d'eau et de boue et plusieurs d'entre elles ont été fermées à la circulation. Les pompiers des casernes de Couvin, Philippeville, Clermont et Cerfontaine ont été mobilisés. "Deux rues ont été particulièrement touchées: la rue Marcel-Moreau et la rue de la Falaise. Pour elles deux, les pompiers ont reçu une centaine d'appels. Deux habitants de la rue de la Falaise, dont une personne à mobilité réduite qui a été légèrement blessée, ont dû être sauvées.

Dans la rue Marcel-Moreau, un autre sauvetage a eu lieu avec en plus une fuite de gaz dans une habitation." L'heure est actuellement au pompage et au nettoyage. Ces travaux devraient durer toute la soirée, voire une partie de la nuit.