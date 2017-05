Cybercriminalité: le gouvernement va mettre en place un callcenter

"L'impact et, en particulier, l'impact du cyberterrorisme est beaucoup plus important que l'impact du terrorisme 'physique'. Nous prenons cela très au sérieux et des moyens conséquents y seront dédiés", fait savoir M. De Croo.

Cela impliquera notamment la mise en place d'un callcenter auprès duquel les victimes de faits de cybercriminalité pourront s'adresser nuit et jour. "Il est important que les personnes ne cachent pas les incidents, mais au contraire les signalent", poursuit le Vice-premier ministre. "Cela permettra d'éviter que le problème ne s'étende."

Un outil numérique à destination des services publics sera également élaboré afin que ces services puissent évaluer les cybermenaces. Une "attention particulière" sera également portée aux réseaux d'électricité et de télécommunications, ajoute M. De Croo

La cybersécurité fait partie d'un des sujets au programme du conseil des ministres extraordinaire sur la justice et la sécurité qui sera organisé demain/dimanche à Val Duchesse, selon le porte-parole de M. De Croo.