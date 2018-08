Croquez le pomerol... Et si je vous emmenais en vacances, dans un verre de vin ?

Plus le temps passe, plus la cave se remplit de magnums. De toutes les régions et obédiences, de longues flûtes alsaciennes aux trapus champenois, mais bien sûr, Bordeaux se taille la part du lion. Le grand format pose une question de temps : trop jeune, Bordeaux ne se laisse pas apprivoiser. Et tant mieux : il y a une heure pour prendre les chemins de traverse, s'envoyer en l'air en escapades folles, pour se faire le palais ...