Création d'un centre régional pour la cybersécurité

Une série d'incidents et d'événements ont conduit à la création de ce centre régional qui a fait l'objet des dix priorités du plan global de sécurité et de prévention approuvé en février 2017 par le gouvernement bruxellois.

Le futur centre a pour vocation de rassembler les investissements et compétences et partager en son sein les efforts de monitoring. Il soutiendra également les différents services régionaux chargés de la sensibilisation, de la formation et de l'intervention, et pourvoira au renforcement de la collaboration entre services de police dans la lutte contre la cybercriminalité. Il améliorera aussi la position d'information des autorités et des services chargés de la gestion des situations de crise, étant donné que le centre devra informer en temps réel le centre de crise et de communication intégrée.

Le centre bruxellois pour la cybersécurité sera composé de représentants des six zones de police bruxelloises, de la direction de la coordination d'arrondissement de la police fédérale et de représentants de la police judiciaire fédérale de l'arrondissement.