Contrôles accrus sur les routes dans le cadre du "Week-end sans alcool"

Les contrôles seront aussi bien menés sur les autoroutes que sur les routes régionales et communales à l'initiative de la police fédérale de la route et en collaboration avec 144 zones de la police locale, l'IBSR et les Régions, précise la police fédérale de la route.

Les résultats des actions de contrôle intégrées précédemment menées ont encouragé la direction de la police fédérale de la route et la commission permanente de la police locale à organiser deux opérations "Week-end sans alcool au volant" durant l'année 2017. L'action qui sera menée dès demain/vendredi est la troisième depuis le lancement du concept.

En annonçant ces actions de contrôle, les services de police espèrent que les usagers de la route rechercheront des alternatives (BOB, transports en commun, taxi), afin de ne pas reprendre le volant en étant sous l'influence.

Chaque année, plus de 5.400 accidents corporels impliquent au moins un usager sous l'influence de l'alcool, soit plus de 12% de l'ensemble des accidents. En Belgique, un accident corporel sur huit est donc dû à l'alcool, conclut la police fédérale de la route.