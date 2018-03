Contrairement à ce que dit le gouvernement, la durée de vie des F-16 peut être prolongée

La firme américaine Lockheed Martin a remis le 26 avril 2017 à la Défense l'étude en question, consultée par le PS et sp.a. Cette étude répond à une demande spécifique de la force aérienne belge, écrivent La Libre, la Dernière Heure et De Standaard.

On y lit que "l'avion moyen peut voler au ­delà des 8.000 [heures de vol]. (...) En moyenne, l'avion peut rester en service pendant six ans de plus". Cela signifie que les F­-16 peuvent être retirés de la circulation, non pas à partir de 2023, mais à partir de 2029. Soit au moment où ils avoisineront les 9.500 heures de vol.

Le gouvernement a enclenché une longue procédure de remplacement des F­-16 parce que ceux­-ci arriveront normalement en fin de vie entre 2023 et 2029, au moment où ils atteindront les huit mille heures de vol, qui représentent une durée de vie théorique.

Si ce rapport existe, "il y a un problème"

Le ministre de la Défense Steven Vandeput a nié être au courant de l'existence d'un tel rapport de Lockheed Martin. Si ce rapport existe effectivement, si son contenu est exact, et si la Défense a décidé de ne pas le partager, "il y a un problème", a estimé M. Vandeput sur la VRT-Radio.

"J'apprends qu'un tel rapport existerait. Je n'ai pas encore pu en prendre connaissance. Je souhaite à présent d'abord savoir ce que ce rapport indique, quelles sont les implications et pourquoi il est resté dans le giron de la Défense", a indiqué le ministre. M. Vandeput entend savoir "à quel niveau et pourquoi il a été décidé de ne pas le transmettre au ministre".

Si l'existence et le contenu du rapport sont véridiques, et si l'armée a décidé malgré tout de ne pas informer le ministre, "il y a un problème", a répété M. Vandeput.

Le ministre N-VA n'entend pas pour autant, à ce stade, suspendre la procédure de sélection des nouveaux avions de chasse, contrairement à ce que lui demande le sp.a. "Cette procédure doit continuer", indique-t-il. Mais si les éléments mis au jour devaient être avérés, le gouvernement devrait en tenir compte dans sa décision, a-t-il précisé.

"Le dossier a été manipulé, il faut suspendre la procédure"

Selon le président du sp.a John Crombez, il faut en effet suspendre la procédure de sélection des avions de chasse censés remplacer les F-16 après la mise au jour du rapport de Lockheed Martin. Le chef de file des socialistes flamands n'y va pas par quatre chemins: il affirme sur la VRT que le dossier a été "manipulé". Il accuse le ministre de la Défense Steven Vandeput "d'avoir clairement dit des choses qui ne sont pas correctes". Le ministre de la Défense avait toujours affirmé qu'une telle note n'existait pas.

Dès lors, le sp.a s'interroge. "Je ne sais pas si le ministre a vu ce rapport. Quoi qu'il en soit, le sommet de la Défense devait, lui, être au courant", indique John Crombez. Et le ministre a dit au parlement "des choses, noir sur blanc, qui ne sont pas vraies"; la note met à mal deux de ses affirmations, le fait que les F-16 devaient être remplacés au plus vite et le fait qu'il n'existait pas d'étude sur l'opportunité de prolonger les actuels F-16. Il doit venir s'expliquer de toute urgence au parlement, indique John Crombez et en attendant, la procédure doit être suspendue.

"Un engagement budgétaire colossal"

Selon le PS, le coût de la prolongation serait limité à 1 milliard d'euros.

"La situation budgétaire de la Belgique est très problématique", commente pour sa part Ahmed Laaouej, le chef du groupe PS à la Chambre. "Dans ce contexte, la question du remplacement des F-16 est épineuse parce que c'est un engagement budgétaire colossal. Le remplacement a un coût facial de 3,6 milliards d'euros. Mais si on prend en compte l'ensemble des coûts du programme, il reviendra à 15 milliards d'euros sur quarante ans. Le PS appelle à la prudence parce qu'on sait que quand le gouvernement a besoin d'argent il va le chercher dans les services publics et prend le budget de la sécurité sociale comme un tiroir-caisse."

Le PS, tout comme le sp.a, demande de suspendre la procédure de remplacement des F-16 et d'envisager sérieusement leur prolongation.