Concentration d'ozone élevée, le seuil d'information européen risque d'être dépassé

Des concentrations relativement élevées ont déjà été mesurées hier/lundi mais le seuil européen d'information n'a pas été dépassé, précise Celine.

Pour ce mardi, les prévisions météorologiques annoncent un temps chaud et très ensoleillé. Des cumulus se développeront dans l'après-midi, sous un vent faible et de direction variable. Les concentrations maximales horaires prévues se situent entre 120 et 180 µg/m³. Le seuil européen risque d'être dépassé localement, dans les zones qui resteront ensoleillées l'après-midi, prévient la Cellule. L'est et le sud du pays sont les régions les plus à risque.

Demain/mercredi, le temps restera chaud et ensoleillé de sorte que le seuil européen d'information risque à nouveau d'être dépassé dans différentes zones du pays. Les concentrations maximales horaires prévues sont plus élevées: entre 150 et 210 µg/m³.

Les prévisions sont encore plus alarmantes pour jeudi où des concentrations maximales horaires situées entre 170 et 230 µg/m³ sont attendues. Tout le pays risque de dépasser le seuil d'information, et le seuil d'alerte, fixé à 240 µg/m³, risque d'être dépassé localement. La situation ne devrait pas s'améliorer avant le week-end.

Selon les concentrations d'ozone, la durée de l'exposition, la sensibilité des personnes exposées et leurs activités, des symptômes peuvent apparaître tels que des difficultés respiratoires, une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures, une toux chez les personnes sensibles ou encore une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes des personnes asthmatiques.

Il est conseillé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées...) d'éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est aussi recommandé à chacun de s'abstenir de tout effort physique soutenu, comme faire un jogging.