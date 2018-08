Communales 2018 : les moins de 25 ans veulent être des candidats à part entière

C'est devenu un cheval de bataille pour l'ensemble des partis : attirer les jeunes électeurs. Pour ce faire, les formations politiques belges ont trouvé la parade : placer des jeunes sur leurs listes électorales, dans l'espoir qu'ils ramènent les voix des jeunes votants. L'enjeu est de taille : ne pas paraître has been ou dépassé, montrer sa capacité à se renouveler et parler à une génération qu'on dit souvent détournée de la politique.

