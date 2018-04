Communales 2018 : Ittre, la commune de tous les possibles

A l'heure du bilan de cette législature, la majorité sortante IC-Ittre Plus est fière du travail réalisé. Lors de ces six années, la commune d'Ittre a vu se concrétiser plusieurs projets comme le nouveau centre sportif de Virginal inauguré en décembre dernier, divers travaux routiers ou encore la crèche de 18 places à venir d'ici au mois de juin. D'autres initiatives comme le plan communal de développement rural produiront leurs effets à plus long terme, en permettant notamment d'obtenir des subsides pour divers projets. Mais malgré ce bilan qualifié de prolifique, rien n'est encore joué pour les prochaines élections...

