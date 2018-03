Communales 2018 : et au milieu d'Anderlecht coule un canal

A peine assis, le premier échevin Gaëtan Van Goidsenhoven nous déplie son plan : le quartier Biestebroeck modélisé en bâtiments blancs, espaces verts et 14 phylactères explicatifs bleus MR. Comme pour déjà matérialiser ce rêve de la majorité communale. Celui de métamorphoser, " de manière irréversible ", 50 hectares répartis sur les rives gauche et droite de la voie d'eau qui fend Anderlecht. Dans les huit ans, l'ambitieux masterplan immobilier certifié par un PPAS (plan particulier d'affectation du sol) et poussé par le plan Canal de la Région, veut faire de cette zone sinistrée un complexe de 3 700 nouveaux logements, un nouveau pôle économique, des espaces publics. " C'est la carte majeure pour absorber le boom démographique en cours, affirme l'édile urbaniste. L'ensemble pourra loger 11 000 personnes et devrait engendrer 3 000 emplois. "

