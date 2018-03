Communales 2018 : à Woluwe-Saint-Pierre, Cerexhe va-t-il faire entrer le MR dans la majorité ?

Benoît Cerexhe, " homme girouette ", pour lequel " seul compte le pouvoir " ? C'est Didier Gosuin qui l'a dit. Le ministre régional (DéFI) a dézingué en ces termes, l'été dernier, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre et chef de groupe CDH au parlement bruxellois. A l'époque, Cerexhe sollicitait DéFI en vue de reproduire, à Bruxelles, le scénario wallon : éjecter le PS de la majorité et gouverner avec le MR. En vain. Gosuin a accusé Cerexhe de " ne plus jurer que par le MR " quelques années après avoir rejeté les libéraux dans l'opposition à la Région (en 2004), puis à Woluwe-Saint-Pierre (en 2012). Selon le ministre, Cerexhe ...