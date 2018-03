Communales 2018 : à Woluwe-Saint-Lambert, Maingain bourgmestre, mais pas que

"Je ne m'ennuie jamais", répète volontiers Olivier Maingain. Et pour cause : le mayeur est aussi député fédéral et président de parti. Mais il assure vouloir se consacrer " entièrement " à sa commune s'il est réélu en octobre. Promis juré ?