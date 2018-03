Communales 2018 : à Uccle, tourner la page De Decker

C'est un fief MR dans la tourmente. Le 17 juin 2017, une page de la vie politique uccloise se tourne, prématurément. Armand De Decker, bourgmestre depuis onze ans, se retire. Contraint et forcé. A 68 ans, il entend " préserver la sérénité dans la gestion de la commune ". Loin du Kazakghate. Ce poids lourd de la vie politique belge, ancien ministre, ex-président du Sénat et proche du Palais royal, est soupçonné d'avoir oeuvré en coulisses à l'adoption de la loi sur la transaction pénale, votée en 2011. Il aurait agi en tant qu'avocat du milliardaire Patokh Chodiev, mission pour laquelle il aurait reçu des honoraires à hauteur de 700 000 euros. L'affaire a fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Les rebondissements se multiplient et la pression de l'opposition est omniprésente. La situation de De Decker était devenue intenable. Son départ ouvre le jeu comme jamais à Uccle.

...