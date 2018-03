Communales 2018: à Saint-Josse, c'est "cocktail sans Molotov"

" Le trou dans la chaussée de Louvain ! " C'est la réponse spontanée du tout-puissant bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir (PS) quand on lui demande d'évoquer un grand moment de son premier mandat. En septembre 2017, l'affaissement de la voirie avait provoqué la fermeture de cet axe important, et le relogement de 237 habitants. Les travaux sont quasi achevés. " Nous avons démontré qu'à Saint-Josse, on peut gérer les problèmes vite et bien, sans se lamenter ni renvoyer la balle à d'autres niveaux de pouvoir ", déclare-t-il fièrement. Son rôle de chef d'orchestre avait alors suscité l'unanimité.

