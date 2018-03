Communales 2018 : à Molenbeek, la vie n'est pas un canal tranquille

La longue traversée de Philippe Moureaux (PS) s'était terminée par surprise, dont l'ampleur avait largement débordé sur l'autre rive du canal, la droite, celle qui longe Bruxelles-Ville. Le canal de Françoise Schepmans (MR), lui, a trempé dans les eaux froides du calcul djihadiste. Mais la bourgmestre ne s'est pas noyée, et a sorti la tête de l'eau. Elle aborde l'année électorale dans le premier couloir. Peu synchronisés, les socialistes barbotent un peu, entre assoiffés de revanche et poissons-pilotes. Et les " petits " craignent de devoir rester dans la pataugeoire. Molenbeek, miroir du monde (c'est le titre du livre de l'échevine Ecolo sortante Sarah Turine). Et piscine olympique politique.

