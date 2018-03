Communales 2018 : à Forest, les jeux sont ouverts

" C'est une législature où il y a eu une stabilisation ", résume Marc-Jean Ghyssels. Fier, le bourgmestre socialiste est candidat à sa succession, mettant en avant des projets comme la rénovation de la maison communale - " on en parlait depuis plus de vingt ans " - ou les investissements dans les écoles et les crèches pour répondre au défi démographique. " Beaucoup de choses ont été faites en matière de travaux et de propreté, se félicite Marc Loewenstein, échevin DéFI. Des investissements importants ont été consentis pour rénover bâtiments scolaires, voiries, infrastructures sportives et plaines de jeux. Sans parler de ...