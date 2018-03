Communales 2018 : à Evere, bataille risquée pour le PS

Evere n'est pas n'importe quelle commune : c'est celle du ministre-président de la Région, Rudi Vervoort (PS), 60 ans, bourgmestre en titre de cette localité de 40 000 habitants. Une fois de plus, c'est lui qui tire la Liste du bourgmestre. Et une fois encore, c'est son " vieil " ami, Guy Vanhengel (Open VLD), qui la pousse. Vervoort se porte donc candidat mayeur d'Evere, tout en restant n°1 à la Région et tout en comptant s'y représenter lors des élections de 2019. Ce que déplore, notamment, l'opposition. " A l'heure où l'on parle de décumul intégral, ça nous dérange ", observe Hicham Talhi, jeune tête de liste Ecolo-Groen qui n'a...