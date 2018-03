Communales 2018 : à Berchem-Saint-Agathe, Joël Riguelle compte bien rempiler

Surtout, ne dites pas à Joël Riguelle (CDH) que Berchem-Sainte-Agathe est une petite commune où il ne se passe rien... C'est qu'à Berchem, comme ailleurs, l'essor démographique est important : " En passant de 18 000 à 25 000 habitants en moins de vingt ans, nous n'avions pas prévu un boom si rapide. Il y a eu aussi un changement démographique : d'une commune avec une moyenne d'âge la plus élevée, on se retrouve avec une moyenne d'âge parmi les plus jeunes de la Région. " Tout le défi de la prochaine législature sera de faire vivre ces nouvelles réalités. " A Berchem, on vit les uns à côté des autres, mais on doit faire un effort pour m...