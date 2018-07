Comment le roi Philippe a sauvé la monarchie

Il fait étouffant en cette nuit qui sépare les mois de juillet et d'août de l'année 1993. Autour d'une table sont réunis le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene (CVP), et ses ministres. Ils sont désespérés. Quelques instants plutôt, un message venu de Motril, en Espagne, leur annonçaient que le roi Baudouin était mort. Tous, sans exception, savaient qu'ils assistaient à la fin d'une époque. Pendant plus de quarante ans, le roi avait dominé la vie politique. Dehaene n'avait que 10 ans lorsque le roi Baudouin prête serment le 17 juillet 1951. En 1988, Wilfried Martens ne sait pas s'il sera encore Premier ministre. Durant ses vacances à Oostduinkerke, le téléphone sonne. Madame Martens décroche. Elle apporte cérémonieusement le téléphone et annonce: "Wilfried, c'est le roi." C'était ce genre de relation que le roi entretenait avec ses ministres. Cela explique aussi en partie pourquoi il se sort, sans trop d'égratignures, de la crise qu'il provoque en refusant de signer la loi sur l'avortement de 1990. Celle-ci ne va pas se transformer en une crise institutionnelle majeure par la simple bonne volonté de la majorité et de l'opposition qui vont, ensemble, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que le roi puisse à nouveau régner après un jour.

