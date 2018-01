Comment la N-VA aspire à gommer le côté belge du triangle Benelux

"Vlawanelux " : répéter dix fois l'acronyme sans reprendre haleine ne sera pas une mince affaire. A la N-VA, on s'applique déjà, pour le jour où adviendra son voeu d'ôter au Benelux sa belgitude. Une simple aspiration, un fantasme à ce stade. Mais l'envie est là : enterrer le Benelux pour le muer en un " Vlawanelux " trotte dans les têtes nationalistes flamandes. " Vla " pour Vlaanderen, " wa " pour Wallonie, " ne " pour Nederland " et " lux " pour Luxembourg : deux Régions (on oublie Bruxelles dans l'aventure) et deux Etats, le compte de la N-VA est bon. Et le tableau à ses yeux plus fidèle à la réalité institutionnelle, présente et de ...