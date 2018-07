Comment "Big Brother" a été introduit en catimini par le gouvernement pour pister les fraudeurs sociaux

Jeudi 28 juin, Chambre des représentants, scène ordinaire en séance plénière. Par assis et levé, les députés décrètent une urgence sans objecter. Le gouvernement fédéral tient à ce que les parlementaires examinent sans tarder un projet de loi " instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ". Limpide.

