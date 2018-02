"Commencez par donner un logement aux sans-abri et ensuite occupez-vous de leurs problèmes"

Récemment, un sans-abri de septante ans a été arrêté pour avoir cambriolé une voiture. L'homme a raconté à la police qu'il voulait aller en prison et que si on le libérait, il allait immédiatement recommencer pour se retrouver en prison. D'après son avocate, l'homme, né en Bulgarie, est dans le pétrin depuis des années : il est apatride, souffre d'un cancer du foie et ne trouve pas d'aide.

