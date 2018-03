Commémoration des attentats de Bruxelles : une intense émotion deux ans après (en images)

Le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles perpétrés à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, par l'organisation djihadiste État islamique, ont fait 32 morts et 324 blessés. Deux ans plus tard, l'émotion des victimes est encore très intense.