Combien faut-il gagner pour être heureux?

Comme le souligne le quotidien Het Laatste Nieuws, si on se base sur les chiffres de Deaton beaucoup de Belges sont profondément malheureux. En 2013, le SPF Economie avait en effet calculé que le salaire moyen en Belgique était de 3 300 euros bruts. Et d'après le Financial Happiness Barometer, une étude belge réalisée par la Business Vlerick School, l'impact d'une augmentation de revenu sur notre bonheur diminue à partir de 4 000 euros nets par mois.

Les employés belges les plus heureux du monde

Pourtant, seuls 10% des Belges gagnent 4 000 euros nets par mois, ce qui selon une enquête ne les empêche pas d'être les employés les plus heureux du monde. Comme le rappelle Het Laatste Nieuws, l'année dernière la Belgique caracolait en effet en tête du Global Workforce Happiness Index, une enquête suédoise réalisée parmi plus de 250 000 employés à travers le monde. Les enquêteurs avaient interrogé les participants sur leur loyauté vis-à-vis de leur entreprise, leur satisfaction et leur propension à recommander leur entreprise à leurs proches.

Et d'après l'assureur AG Insurance, qui a développé un outil en ligne permettant d'évaluer son bonheur personnel, le Belge estimait en 2015 que sa famille, sa santé et sa vie sociale étaient déterminantes, alors qu'en 2014 il classait encore l'argent dans le top trois des conditions indispensables pour être heureux. (CB)