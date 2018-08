Close enjoint Francken de faire son travail plutôt que de passer son temps sur internet

"Theo Francken doit cesser de passer son temps sur les réseaux sociaux et faire lui-même son travail", a indiqué le bourgmestre à la suite des propos tenus jeudi par le secrétaire d'État à propos du Parc Maximilien. M. Close (PS) reproche au gouvernement fédéral de ne pas faire son travail en ne proposant pas de solution structurelle. "Je suis un homme d'action et je travaille dur chaque jour pour trouver des solutions aux problèmes de ma ville. Ils ne trouveront pas beaucoup de réunions consacrées au Parc Maximilien où nous n'étions pas présents", a-t-il dit. Le bourgmestre voit une autre raison aux attaques du secrétaire d'État de la N-VA. Elles sont dues selon lui à l'opposition de la Ville de Bruxelles au projet de transférer le centre d'accueil du Petit-Château, dans le centre de la ville, vers Neder-over-Heembeek, au nord. "Neder-over-Heembeek n'est pas l'endroit adapté pour créer un centre qui accueillerait des milliers de réfugiés. J'utiliserai tous les moyens politiques et juridiques pour m'opposer à la venue de ce centre", a averti M. Close.