Cinq personnes interpellées après s'en être pris au char N-VA à la Pride Parade

De nombreux partis ont pris part à la Pride Parade pour manifester leur soutien à la communauté LGBTQI+. Ainsi, l'Open Vld, MR, PS, CD&V, DéFI et, notamment, N-VA ont un char lors de l'évènement. Les contre-manifestants s'opposaient à la participation de la N-VA à la Pride Parade.

"Plusieurs personnes ont essayé d'enlever des drapeaux et des bannières du char N-VA. Après l'intervention de la police, cinq personnes ont été arrêtées administrativement", a fait savoir le porte-parole de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles, Olivier Slosse.

Les organisateurs de la Parade de la Fierté sont conscients qu'il y a des partisans et des détracteurs de certains participants à la procession, mais ils condamnent les actions contre le char du parti nationaliste.

"Nous organisons une fête de la diversité et nous ne tolérons et ne condamnons aucun cas de violence physique et verbale. Il est important que tout le monde soit le bienvenu ici et que nous commencions à nous écouter les uns les autres", a déclaré le coordinateur de la Belgian Pride, Elio De Bolle.

Des membres de la N-VA ont indiqué qu'ils ont été pris pour cible dès le début de l'évènement. A un certain moment, la police a été obligée d'intervenir. "Les personnes qui huent, cela peut arriver dans une démocratie. Mais nous avons été pris pour cible du début à la fin de la Pride par un groupe d'anarchistes qui a fait preuve d'agressivité", a expliqué le député flamand et coordinateur du réseau "Arc-en-ciel" de la N-VA, Piet De Bruyn. "D'abord, nous avons été visés verbalement, à la fin près de vingt personnes s'en sont pris à notre char en tentant d'en retirer les drapeaux et les bannières."