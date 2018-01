Chutes d'arbres, interventions des pompiers: les nombreux dégâts de la tempête Eleanor

Des arbres écrasent une voiture à Ottignies et une toiture à Rixensart

Les pompiers wavriens de la zone du Brabant wallon travaillent mercredi matin au tronçonnage de dizaines d'arbres obstruant des voiries, parfois complètement, ou ayant occasionné d'importants dégâts à des habitations notamment.

Toujours très active dans le Brabant wallon, la tempête Eleanor a provoqué d'importants dégâts dans plusieurs communes. Les pompiers wavriens sont sur le terrain depuis mercredi vers 4H30.

Un arbre a notamment écrasé une voiture à Ottignies et un second s'est effondré sur une habitation à Rixensart. La toiture d'une habitation s'est par ailleurs envolée à Walhain.

De gros arbres sont tombés sur la rue des Cerisiers à Tangissart (Court-Saint-Etienne), la Place à Vieux-Sart (Chaumont-Gistoux) et la rue du Ruisseau à Mont-Saint-Guibert, lesquelles ont été fermées à la circulation.

Entre 70 et 80 interventions en région liégeoise

Durant la nuit de mardi à mercredi, des bourrasques de vent et de fortes pluies se sont abattues sur la région de Liège et ses environs. Vers 9h00 du matin, les pompiers dénombraient entre 70 et 80 interventions sur cette zone.

Peu avant 9h30, des orages de grêle se sont déversés sur la Cité Ardente. Les intempéries auraient, selon les pompiers, provoqué de nombreux dégâts. Les services de secours feront un point dans le courant de la journée et fourniront plus d'informations.

Plus de 200 missions enregistrées pour les pompiers de la zone Dinaphi

Les différents postes de pompiers de l'arrondissement de Dinant ont été appelés plus de 200 fois entre 5h et 8h30, mercredi, principalement pour des arbres et des lignes électriques arrachés dans différentes communes, a indiqué le major Pascal Baijot.

À Hastière et à Dinant par exemple, de nombreuses branches se trouvent un peu partout sur les routes. A Freyr (Dinant), les pompiers ont été appelés pour des câbles électriques. À Spontin (Yvoir), ce sont également deux arbres sur la route qui ont nécessité l'intervention des secours. Tout comme à Anhée où un arbre est tombé sur le rond-point d'Annevoie. Même topo sur la route entre Ermeton-sur-Biert (Mettet) et Anthée (Onhaye) où beaucoup d'arbres se sont couchés sur la chaussée alors qu'il faisait encore noir. A Ciney, un arbre n'a pas résisté et a entraîné avec lui une ligne électrique. A Couvin, la route de Monts à Petigny a dû être temporairement fermée de part et d'autre à la suite de chutes d'arbres tandis que des câbles électriques sont tombés sur la rue de l'Argoulet à Frasnes-lez-Couvin. "Nos équipes sont appelées un peu partout et nous avons encore des missions rentrantes. Nos priorités sont pour l'instant de dégager les voiries", a précisé le major Baijot. Plusieurs accidents ont par ailleurs eu lieu sur les différents axes routiers, principalement à cause d'arbres couchés sur la route que les automobilistes n'ont pu éviter. Sur la E411 en direction du Luxembourg, des accidents ont eu lieu à Custinne (Houyet) et à Achêne (Ciney). Un second accident a eu lieu à Achêne mais dans l'autre sens. "Nous restons également vigilants car la Semois, la Lesse et la Meuse sont en pré-alerte de crue. Il y a eu des précipitations durant la nuit et il y en aura encore durant la journée. Il n'y a pas encore eu d'inondation mais les heures à venir seront cruciales", a conclu le major Baijot.

Un arbre s'effondre sur une maison à Braine-le-Château

I Un arbre s'est effondré mercredi matin sur une habitation à Braine-le-Château, a-t-on appris auprès des pompiers brabançons de Tubize.

Les sapeurs tubiziens de la zone de secours du Brabant wallon comptabilisent depuis mercredi matin une quinzaine d'interventions liées à la tempête Eleanor. Un arbre a notamment chuté sur une habitation située le long du chemin de Scrève, à Braine-le-Château. Des dégagements de voiries encombrées par des arbres, des branchages et des câbles électriques sont par ailleurs en cours sur l'ensemble du secteur couvert par les pompiers du poste de Tubize.

Incendie à Wasseiges et arbres arrachés à Hannut et Waremme

Une vingtaine de missions liées à la tempête Eleanor occupent depuis mercredi matin les pompiers de la zone de secours de Hesbaye, lesquels sont aussi intervenus en fin de nuit pour un incendie d'habitation survenu dans l'entité de Wasseiges.

Un incendie d'habitation s'est déclaré, mercredi matin vers 4H50, dans une maison située le long de la rue de l'Eglise, dans le village de Meeffe. L'ampleur des dégâts et l'origine du sinistre n'ont pas été communiquées par les sapeurs hesbignons, fort sollicités. Ceux-ci ont également été appelés à intervenir dans les régions de Hannut et de Waremme où de nombreux arbres et branchages encombrent certaines voiries.

Un arbre s'effondre sur une maison à Braine-le-Château

Un arbre s'est effondré mercredi matin sur une habitation à Braine-le-Château, a-t-on appris auprès des pompiers brabançons de Tubize.

Les sapeurs tubiziens de la zone de secours du Brabant wallon comptabilisent depuis mercredi matin une quinzaine d'interventions liées à la tempête Eleanor. Un arbre a notamment chuté sur une habitation située le long du chemin de Scrève, à Braine-le-Château. Des dégagements de voiries encombrées par des arbres, des branchages et des câbles électriques sont par ailleurs en cours sur l'ensemble du secteur couvert par les pompiers du poste de Tubize.

Le pignon d'une maison s'effondre à Noduwez

Arbres et branchages arrachés mobilisent les pompiers de l'est brabançon, lesquels ont également dû intervenir après l'effondrement d'un mur d'habitation en construction dans l'entité d'Orp-Jauche.

Les pompiers jodoignois de la zone de secours du Brabant wallon dénombrent une dizaine d'interventions liées à la tempête Eleanor, depuis mercredi matin vers 3H30. La plupart des missions concernent des chutes d'arbres et branchages.

Le pignon d'une maison en construction a par ailleurs été soufflé par le vent dans le village de Noduwez (Orp-jauche).

Un arbre s'effondre sur une voiture à Ransart

Un arbre est tombé sur une voiture en stationnement à Ransart (Charleroi), lors du passage de la tempête Eléanor. On ne déplore pas de blessé.

Les pompiers sont intervenus mercredi matin rue Jean Volders à Ransart, indique Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. Un arbre s'est en effet effondré sur une voiture stationnée le long de la chaussée. Aucun blessé n'est à déplorer. Les sapeurs ont été requis pour tronçonner l'arbre en question. Au total, plus d'une soixantaine d'interventions ont été enregistrées par la zone de secours Hainaut-Est.

Zone de secours Hainaut-Est: une soixantaine d'interventions des pompiers

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont enregistré une soixantaine d'interventions durant la nuit de mardi à mercredi, en raison de la tempête. On déplore essentiellement des câbles arrachés et des arbres couchés par le vent. Une partie de toiture s'est par ailleurs envolée à Fleurus.

Les fortes rafales de vent qui ont soufflé sur la région de Charleroi et la Botte du Hainaut ont donné du travail aux pompiers de la zone de secours Hainaut-Est, indique son porte-parole. Les postes de Charleroi et Jumet ont enregistré une cinquantaine d'interventions pour des tronçonnages d'arbres et des câbles arrachés, notamment sur Montigny-le-Tilleul. Le poste de Thuin est quant à lui sorti à six reprises (quatre tronçonnages et deux câbles sur la chaussée) tandis que celui de Beaumont est intervenu pour une fenêtre arrachée dans un bâtiment occupé à Solre-sur-Sambre et pour un câble arraché à Beaumont.

Un seul tronçonnage a été enregistré par le poste de Chimay alors que celui de Fleurus a dû se déplacer pour une toiture partiellement arrachée, une cheminée qui menaçait de tomber et, enfin, un câble arraché. Aucun blessé n'est à déplorer.

Une vingtaine d'interventions pour les pompiers en région verviétoise

Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, sont intervenus 22 fois depuis 05h46 mercredi, pour des interventions en lien avec la tempête Eleanor qui balaye actuellement le pays, a fait savoir le commandant de la zone de secours.

Pour la zone de secours 5, Warche Amblève Lienne, on dénombre 19 interventions depuis 05h15, relatives aux conditions climatiques.

"Par ailleurs, les pompiers sont également occupés à déblayer la route à certains endroits", ajoute Quentin Grégoire, le commandant de la zone 4.

Au niveau des interventions, il s'agit principalement de câbles électriques ou d'arbres sur les routes mais aussi de toitures envolées.

Une cinquantaine d'interventions en Wallonie picarde

La tempête Eleanor a occasionné une cinquantaine d'interventions pour la centrale des services de secours de Wallonie picarde. Aucun blessé n'est à déplorer.

Depuis 03h00 du matin, les services de secours de Wallonie picarde sont sur la brèche après le passage de vents tempétueux dans le Hainaut occidental. Les interventions concernent les villes et communes de Tournai, Mouscron, Ath, Beloeil, Lessines, Frasnes et Antoing.

"À 08h00, nos services étaient saturés et les appels se poursuivaient", indique-t-on à la centrale téléphonique des services de secours de Wapi.

Outre les traditionnelles tuiles et câbles électriques jonchant le sol, les pompiers sont essentiellement sortis pour des opérations de tronçonnage, plusieurs arbres s'étant couchés sur les voiries. "Un arbre a même écrasé un véhicule, sans faire de blessé", précise-t-on au dispatching de Wapi.

Sur l'autoroute A17 Courtrai-Mouscron, les services de secours de Mouscron sont notamment intervenus pour un arbre qui entravait les bandes de circulation.

Un arbre chute sur une cabine de gaz à Drogenbos et provoque une fuite de gaz

Un arbre déraciné par la tempête est tombé sur une cabine de gaz située boulevard de l'Humanité à Drogenbos, ce qui a provoqué une fuite de gaz, ont indiqué mercredi matin les pompiers de la zone ouest du Brabant flamand.

L'incident ne représente aucun danger pour l'environnement, la cabine de gaz étant assez reculée et le vent soufflant dans une direction favorable. Aucune évacuation n'est donc à l'ordre du jour.

Le fournisseur d'énergie Eandis est présent sur place et devrait rapidement colmater la fuite.

Au total, les services des sapeurs-pompiers de la zone ouest du Brabant flamand ont reçu plus de 70 appels. La grande majorité d'entre eux concernaient des arbres arrachés par le vent et qui se sont retrouvés sur la voirie. Il n'y a eu aucun blessé.

À l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, la tempête semble ne pas avoir fait de dégâts.

La matinée de mercredi toujours en alerte orange aux vents violents, alerte jaune ensuite L'ensemble du territoire est toujours classé en vigilance orange aux vents violents mercredi matin, indique l'Institut royal météorologique. En fin de matinée, les différentes provinces passeront ensuite en alerte jaune. Dans le sud du pays, des précipations abondantes atteignant jusqu'à 20-40mm sont par ailleurs attendues. "L'avant-midi (mercredi) restera très venteux", prévient l'IRM. Dans l'intérieur du pays, le vent soufflera avec une force de 6 ou 7 et, à la Côte, il s'agira d'un vent de force 7 ou 8. Les rafales pourraient encore atteindre entre 90 et 110 km/h sous les fortes averses. Localement, des averses intenses et orageuses seront possibles. Celles-ci pourront être à l'origine de violentes bourrasques. En mer, le vent atteindra force 9 (tempête) à 10 (forte tempête), de secteur sud-ouest à ouest. Le code orange indique qu'"un vent très fort avec des rafales encore plus fortes" sont attendus. "La vitesse du vent et des rafales est exceptionnellement élevée au-dessus des terres. Ce vent très fort avec des rafales rend la marche pénible face au vent, les arbres sont fortement secoués et des gros arbres peuvent être renversés, des branches peuvent se briser et des dégâts sérieux peuvent être occasionnés aux habitations." L'IRM appelle donc à la plus grande prudence. L'alerte jaune correspond, quant à elle, à des rafales d'une certaine puissance capables d'occasionner des dégâts mineurs aux habitations, comme des glissements de tuiles ou des dommages aux cheminées. Jusqu'à jeudi soir, l'IRM prévoit en outre dans le sud du pays jusqu'à 20-40mm de pluie. Etant donnné la saturation du sol en de nombreux endroits ainsi que les pré-alertes de crue pour les provinces de Namur et Luxembourg, des problèmes locaux ne sont pas à exclure. Enfin, mercredi après-midi, vers 14h00, les prévisions de l'IRM annoncent une marée haute importante à Ostende. La promenade sur les estacades est dès lors déconseillée. Des marées importantes sont également prévues dans les zones de l'Escaut sensibles aux marées, à Anvers notamment.

La tempête Eleanor est arrivée sur la France avec des vents à plus de 100 km/h

La tempête Eleanor, qui doit balayer la moitié de la France après avoir dépassé le nord du Royaume-Uni, a touché dans la nuit de mardi à mercredi les côtes françaises avec des vents à plus de 100 km/h, a annoncé Météo-France.

En raison de ces rafales, la circulation des campings-cars, des véhicules tractant une caravane, des poids-lourds à vide, des motos et des piétons est interdite dans les deux sens sur le pont de Normandie et le viaduc du Grand Canal (ouest), a indiqué Bison Futé.

Les vents devaient continuer à souffler en rafales dans les prochaines heures, atteignant aussi 90 à 110 km/h dans l'intérieur des terres et jusque 110 à 120 km/h, voire 130 km/h très localement sur les côtes. Puis Eleanor se propagera jusqu'au nord-est du pays et la Corse dans la matinée de mercredi.

Dans les Alpes du Nord, les vents vont se renforcer surtout à partir de mercredi matin pour atteindre 100 km/h en montagne, aux altitudes moyennes (stations de ski) et de 120 km/h à 180 km/h à de plus hautes altitudes.

La station de Val Thorens (Savoie) a annoncé la fermeture de la partie haute de son domaine skiable mercredi et jeudi, le vent s'ajoutant aux chutes de neiges exceptionnelles attendues.

En Corse, à partir de la mi-journée mercredi et dans la soirée, les vents deviendront "violents", avec des rafales attendues de 120 à 200 km/h selon les endroits.

Face à cette tempête arrivant du nord de l'Irlande, 48 départements français on été placés en vigilance orange de mardi minuit à mercredi minuit, en Bretagne, en région parisienne, dans les Hauts-de-France (nord), dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté (centre-est), dans les Alpes du Nord et en Corse. Presque tous les départements du littoral nord sont d'autre part placés en vigilance orange vagues-submersion.

Eleanor est la quatrième tempête à toucher le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, laissant plusieurs milliers de foyers privés d'électricité.