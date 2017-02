Chute vertigineuse des saisies de cannabis, conséquence de la mobilisation des douanes pour le terrorisme

Les douanes n'ont saisi en 2016 que 258 kilos de cannabis, contre entre 6 et 9 tonnes par an entre 2012 et 2015, rapporte samedi La Dernière Heure. Les contrôles ont été nettement moins nombreux que les années précédentes en raison de la mobilisation des douaniers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, explique Kristian Vanderwaeren, administrateur des douanes et accises.