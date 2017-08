Christian Panier et le PTB, c'est fini

Les faits datent d'il y a plus de trois mois, mais l'information nous est parvenue au hasard d'une conversation. C'est dire si le parti ne veut pas en faire des vagues. Christian Panier a été exclu du PTB ! Contacté, l'ancien président turbulent du tribunal de première instance de Namur confirme : "J'ai versé ma cotisation au début de l'année, mais je n'ai jamais reçu ma nouvelle carte de membre et le journal du parti ne m'est plus parvenu. J'ai fini par appeler le siège du PTB, boulevard Lemonnier. On m'a répondu laconiquement que mon président provincial allait m'appeler." En effet, quelques jours plus tard, Thierry Warmoes, ce Flamand amical qui tire la liste PTB depuis vingt ans dans la capitale wallonne, l'invite à boire un café. "Et là, continue Panier, il m'annonce que la direction du parti juge que je ne peux plus être membre, vu l'accueil que je réserve à une certaine dame."

...