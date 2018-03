Chine: 2 Vlaams Belang portent l'écharpe sénatoriale, sans lien avec leur mandat

. Selon des photos de l'évènement, les deux élus d'extrême droite sont intervenus lors de la cérémonie au nom du Sénat belge, alors que l'assemblée n'a rien à voir avec la remise du prix artistique concerné, lié à une fondation basée à Anvers.

L'un des parlementaires concernés est Filip Dewinter qui n'est, de plus, plus sénateur mais bien député fédéral. Dans un échange de courriers entre Christigne Defraigne et Filip Dewinter, la première a rappelé au second qu'en s'attribuant publiquement un titre qu'il n'a pas en réalité, il a enfreint le code pénal.

Dans des courriers aux deux élus, la présidente du Sénat a également invoqué le code de déontologie de l'assemblée: "L'article 3 stipule que les membres du Sénat ne peuvent utiliser leur titre que pour des activités en lien avec l'exercice de leur mandat."

La Libre relève que dans le cas d'Anke Van dermeersch, ancienne miss Belgique, l'incident est étonnant dans la mesure où cette dernière avait ouvertement déclaré, il y a quelques années, être "favorable à la suppression du Sénat", et estimer que "le système bicaméral n'a pas de sens".